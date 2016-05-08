أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مارتن يول: هزيمة الأهلي أمام وادي دجلة ليست نهاية المطاف

Google+ Print
مارتن يول: هزيمة الأهلي أمام وادي دجلة ليست نهاية المطاف مارتن يول: هزيمة الأهلي أمام وادي دجلة ليست نهاية المطاف

مارتن يول – أرشيفية

اعتبر الهولندي مارتن يول المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن الهزيمة أمام وادي دجلة ليست نهاية المطاف، مؤكدا أن النتيجة جاءت عكس سير المباراة.

وأعرب يول عن أمله في أن يتعلم الفريق من أخطاء مباراة اليوم، مبديا حزنه للهزيمة أمام وادي دجلة في ظل السيطرة المطلقة للأهلي على مجريات المباراة بشكل كامل.. وأضاف أن غياب التوفيق حال دون الفوز على المنافس وتسابق لاعبي الأهلي على إهدار الفرص التهديفية، التي كانت كفيلة بخروج المباراة بنتيجة مغايرة عن التي انتهت عليها.

وتعثر الأهلي متصدر الدوري أمام وادي دجلة مساء اليوم وتلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز؛ ليتجمد رصيده عند 59 نقطة ويتقلص الفارق مع نادي الزمالك صاحب المركز الثاني إلى 8 نقاط.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا