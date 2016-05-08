مارتن يول: هزيمة الأهلي أمام وادي دجلة ليست نهاية المطاف

اعتبر الهولندي مارتن يول المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن الهزيمة أمام وادي دجلة ليست نهاية المطاف، مؤكدا أن النتيجة جاءت عكس سير المباراة.

وأعرب يول عن أمله في أن يتعلم الفريق من أخطاء مباراة اليوم، مبديا حزنه للهزيمة أمام وادي دجلة في ظل السيطرة المطلقة للأهلي على مجريات المباراة بشكل كامل.. وأضاف أن غياب التوفيق حال دون الفوز على المنافس وتسابق لاعبي الأهلي على إهدار الفرص التهديفية، التي كانت كفيلة بخروج المباراة بنتيجة مغايرة عن التي انتهت عليها.

وتعثر الأهلي متصدر الدوري أمام وادي دجلة مساء اليوم وتلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز؛ ليتجمد رصيده عند 59 نقطة ويتقلص الفارق مع نادي الزمالك صاحب المركز الثاني إلى 8 نقاط.

أ ش أ