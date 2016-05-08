تعاون بين “ميجا إف إم” و “في الجول” لتقديم برنامج كلام في الجون

كتبت- إنجي لطفي

نجحت إدارة إذاعة “ميجا إف إم” في عقد تعاون إعلامي مع موقع “في الجول” لتقديم خدمة مميزة للمستمعين والقراء، من خلال تقديم برنامج كلام في الجون، الذي يقدمه الإذاعي ماركو مراد.

ويقدم البرنامج أخبار واحصائيات رقمية للمباريات، واللاعببن والمدربين، ويعرض أهم الظواهر الكروية والرياضية ، وهو ما ينفرد في الجول بقدرته الفائقة علي القيام بها.

كما أن الموقع سينقل عن البرنامج، ما سيتم عرضه من فقرات وأخبار ومناقشات وقضايا.ومن المقرر أن يذاع البرنامج من الأحد إلي الأربعاء في السابعة مساءًا علي إذاعة مبجا إف إم على تردد 92.7.