الإفراج عن 3 صحفيين اختطفوا منذ 10 أشهر بسوريا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، الإفراج عن ثلاثة صحفيين إسبان كانوا مخطوفين في سوريا منذ نحو 10 أشهر، وقالت إنهم بخير وفي مكان آمن وسيعودون قريبًا إلى بلدهم.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسبانية إنه قبل بضع ساعات تم الإفراج عن الصحفيين الإسبان خوسيه مانويل لوبيز وأنخيل ساستري وأنطونيو باملييغا الذين خطفوا في حلب في شمال سوريا قبل حوالي 10 أشهر.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الصحفيين الثلاثة شوهدوا للمرة الأخيرة قبل تعرضهم للخطف في حي المعادي في حلب في 13 يوليو 2015 الذي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة.

وكان الصحفيون الثلاثة يعملون لحساب عدد من وسائل الإعلام الإسبانية ولا سيما صحف “آ بي ثي” و”لا راثون” وقناة “كواترو” التلفزيونية وإذاعة “أوندا سيرو”.