اختفاء 5 جزر بالمحيط الهادئ بعد ارتفاع مستوى مياه البحر

اختفت 5 من جزر سليمان في المحيط الهادئ، بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر، الذي يفوق المعدل العالمي بثلاثة أضعاف، وفق ما أظهرت دراسة علمية أسترالية نُشرت اليوم السبت.

وأشارت الدراسة إلى أن الجزر التي اختفت كليًا غير مأهولة بالسكان، وكان ينشتر فيها النباتات، وكان الصيادون يستخدمونها أحيانًا محطة توقف، موضحين أن هناك 6 جزر أخرى مهددة بالاختفاء.

وأكد معدو الدراسة إلى أنه من المتوقع أن تشكل ردة الفعل المحلية على هذا التطور مثالًا للدول الٌمهددة بارتفاع مستوى مياه البحار، مشيرين إلى مدينة تارو عاصمة منطقة شوازيل، قد قررت من الآن أن تنتقل إلى منطقة أكثر ارتفاعًا.