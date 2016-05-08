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مؤتمر مارتن يول: ' المخدة ' لا تزال موجودة حتى بعد الخسارة من دجلة

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مؤتمر مارتن يول: ' المخدة ' لا تزال موجودة حتى بعد الخسارة من دجلة مؤتمر مارتن يول: ' المخدة ' لا تزال موجودة حتى بعد الخسارة من دجلة

يرى الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي أن فريقه لايزال قادرا على حسم الدوري مبكرا قبل مواجهتي الزمالك والإسماعيلي، حتى بعد الخسارة من وادي دجلة بهدف.

وخسر الأهلي من دجلة بهدف متأخر في الجولة الـ27 من الدوري، ليقل فارق النقاط مع الزمالك إلى 8 نقاط.

وسأل الصحفيون يول عن تصريحه في الجولة الماضية بأن الأهلي يريد حسم الدوري قبل مواجهة الإسماعيلي ثم الزمالك، لأن وقتها المباراتين ستصبحان مثل النوم على وسادة.

وقال يول في المؤتمر الصحفي: "كنت أقصد من تصريح (المخدة) أننا سنحاول الفوز في كل المباريات حتى نشعر بالراحة في مواجهة الزمالك والإسماعيلي، وليس معناها أن ننام".

وتابع "كنت أريد الحفاظ على فارق الـ11 نقطة مع ملاحقينا حتى يستمر الضغط عليهم".

واستدرك "على أي حال، المخدة لاتزال موجودة لأننا لازلنا نحتفظ بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ونريد أن نفوز في كل المباريات المقبلة".

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فيديو اليوم السابع