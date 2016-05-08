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مالودا يتحدث عن سر الانتصار أمام الأهلي ' الصعب للغاية '

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مالودا يتحدث عن سر الانتصار أمام الأهلي ' الصعب للغاية ' مالودا يتحدث عن سر الانتصار أمام الأهلي ' الصعب للغاية '

تحدث فلوران مالودا الفرنسي لاعب نادي وادي دجلة عن انتصار فريقه "الصعب للغاية أمام الأهلي".

دجلة فاز على الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 95 عن طريق البديل مابوكو. (طالع التفاصيل)

وشارك مالودا في اللقاء منذ البداية وحتى صافرة النهاية كالمعتاد للنجم الفرنسي من دجلة.

وقال مالودا : "المواجهة أمام الأهلي كانت صعبة جدا جدا".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة متحدثا عن الأهلي"فريق رائع وقوي للغاية ولكننا نجحنا في تطبيق خطة كارتيرون".

وأوضح "التزامنا بخطة كارتيرون تماما من الناحية الدفاعية ومن حيث الانتشار داخل الملعب وقت تواجد الكرة معنا أو مع الخصم، وهذا هو سبب الانتصار".

وتجمد الأهلي عند النقطة 59 في المركز الأول ليتقلص الفارق مع الوصيف الزمالك إلى 8 نقاط.

ورفع دجلة رصيده إلى النقطة 43 في المركز الرابع من 27 مباراة.

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