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مارتن يول يفسر تغيير السعيد ومؤمن زكريا ضد دجلة

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مارتن يول يفسر تغيير السعيد ومؤمن زكريا ضد دجلة مارتن يول يفسر تغيير السعيد ومؤمن زكريا ضد دجلة

كشف الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي عن أسباب استبدال مؤمن زكريا وعبد الله السعيد في الخسارة من وادي دجلة بهدف اليوم السبت في الدوري.

وشارك وليد سليمان بدلا من مؤمن زكريا وعمرو جمال بدلا من السعيد في الشوط الثاني من المباراة.

وقال يول في المؤتمر الصحفي: "حصل عبد الله السعيد ومؤمن على فرصة كاملة في المباراة، ولكن في النهاية كانت النتيجة تسديدة واحدة على مرمى دجلة".

وتابع "لدي فكرة عن أن عماد متعب قادر على التسجيل في أخر 10 دقائق وكذلك أشركت عمرو جمال من أجل استغلال الكرات العرضية".

وأكمل "في المرات السابقة كانت التغييرات تؤدي إلى نتائج جيدة بالنسبة لنا، ولكن لم نوفق اليوم".

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