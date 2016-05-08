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نقابة الصحفيين: إحالة من شارك بمداخلات فى قنوات الإخوان للجنة التأديب

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نقابة الصحفيين: إحالة من شارك بمداخلات فى قنوات الإخوان للجنة التأديب نقابة الصحفيين: إحالة من شارك بمداخلات فى قنوات الإخوان للجنة التأديب
أعلن محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين، تحويل الصحفيين الذين شاركوا بمداخلات تلفزيونية مع قنوات الإخوان الإرهابية، إلى لجنة التأديب، وذلك خلال اجتماع النقابة الأربعاء الماضى.

وقال "شبانة" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، مقدمة ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن البعض يحاول استغلال هذه الأزمة لأهداف أخرى، لافتاً إلى أن بعض المنتمين لجماعة الإخوان حاولوا تصوير القضية على أنها سياسية، ولكن كل هذا كلام فارغ يرفضه المجلس.

وتابع: "قضيتنا مهنية وغير مسيسة، وليس هناك صدام بين الصحفيين والدولة وأجلنا مؤتمر الثلاثاء القادم للجلوس والتفاوض والوصول إلى حل".


>-البيان الختامى لنقابة الصحفيين: نؤكد احترامنا لرئيس الجمهورية ولسنا فى خصومة مع مؤسسات الدولة.. مطالب الجمعية العمومية أمانة فى أعناقنا لن نتراجع عن تحقيقها.. وقضيتنا نقابية وتمسكنا بها هدفه المواطن
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