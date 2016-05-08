ضبط 546 مخالفة متنوعة فى حملة مكبرة بالفيوم

قاد اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، اليوم السبت، حملة مكبرة بمدينة دمو بدائرة مركز الفيوم؛ شاركت فيها إدارات البحث الجنائى والمرور والدفاع المدنى والمرافق والحماية المدنية وضباط وأفراد مركز شرطة الفيوم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 11 محكومًا عليهم، بإجمالى عدد 22 حكمًا، كما تم فحص 7 حالات اشتباه، وفى مجال ضبط قضايا المرور و95 حالة سحب تراخيص، و143 حالة تصالح فورى، وضبط 24 مخالفة انتظار خاطئ، و54 مخالفة متنوعة وإيصال مزور و2 دراجات بدون لوحات، و2 دراجات بدون ترخيص، وفى مجال ضبط السائقين تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص عدد 10 حالات مخدرات منها 8 سلبية و2 إيجابية.

وفى مجال ضبط قضايا الحماية المدنية تم ضبط 57 قضية منشأة مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية، وفى مجال ضبط قضايا التموين تم ضبط عدد 12 قضية متنوعة، و8 مقاهى بدون ترخيص، وضبط مزاولة مهنة بدون ترخيص، وفى مجال تنفيذ أحكام غرامات التموين تم تنفيذ عدد 13 أحكام غرامات، وبلغ إجمالى المبالغ المتحصلة 1450 جنيهًا.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط عدد 3 قضية رسيفر بدون ترخيص، وفى مجال ضبط قضايا حماية الآداب العامة، تم ضبط 13 قضية تعرض لأنثى بالطريق العام، وفى مجال ضبط قضايا المرافق العامة تم رفع 30 حالة إشغالات متنوعة، وتم تنفيذ 55 حالة تنظيم وتجنيب، وتم فصل 10 حالات سرقة تيار كهربائى.