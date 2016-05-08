أطعمة ينبغى تواجدها على مائدة مريض السكر

أعراض السكر.. بعض من السمك يصلح الأمر

أعراض السكر.. قليل من التفاح مطلوب

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لا يمكن سوى التسليم بأن السكر من الأمراض المزمنة التى تؤثر كثيرا على الصحة العامة للإنسان، وبوجه عام هناك طرق للتغلب على السكر من خلال الأغذية التالية.>يعد السمك من الأغذية التى ينصح بها للخروج من نفق المتاعب المؤلمة التى تصيب مريض السكر الذى يمكنه الاعتماد على الأسماك، باعتبارها المصدر الرئيس لأوميجا 3، وهى الحل الأمثل لتقوية المناعة.>يعرف التفاح باعتباره جزءا من وسائل المكافحة، هو أيضا طريقة واضحة للتغلب على المصاعب التى تواجه مريض السكر بما يحتويه من عناصر ضرورية، فلابد أن يكون على مائدة مريض السكر.

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