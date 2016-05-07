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مصادمات بين قوات مكافحة الشغب الإيطالية وعناصر فوضوية على الحدود مع النمسا

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مصادمات بين قوات مكافحة الشغب الإيطالية وعناصر فوضوية على الحدود مع النمسا مصادمات بين قوات مكافحة الشغب الإيطالية وعناصر فوضوية على الحدود مع النمسا

جانب من الاشتباكات

وقعت مصادمات ، اليوم السبت ، بين قوات مكافحة الشغب الإيطالية ومظاهرة من عناصر حاولت الوصول إلى الحدود مع النمسا والتي أعلنت مؤخرا تشديد القيود على الحدود بين الدولتين للحد من تدفق اللاجئين إلى أراضيها.

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية ، أن قوات مكافحة الشغب الإيطالية اضطرت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا بإلقاء الحجارة والمواد الحارقة عليها بغرض كسر الحصار الذي تفرضه لمنعهم من الوصول إلى الحدود النمساوية.

وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة الإيطالية احتجزت أحد هؤلاء المتظاهرين الذين أعاقوا حركة القطارات والطرق السريعة في منطقة الحدود مع النمسا.

وكانت النمسا قد أعلنت مؤخرا اعتزامها تشديد القيود على حدودها مع إيطاليا والتي أصبحت مقصدا لآلاف من اللاجئين خاصة بعد إغلاق طريق البلقان أمامهم، حيث يتوجهون من إيطاليا إلى شمال أوروبا.

أ ش أ

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