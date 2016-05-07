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السناوى: ماحدث من الداخلية استعراض للعضلات..والرئيس غضب من إقحام اسمه فى الأزمة

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السناوى: ماحدث من الداخلية استعراض للعضلات..والرئيس غضب من إقحام اسمه فى الأزمة السناوى: ماحدث من الداخلية استعراض للعضلات..والرئيس غضب من إقحام اسمه فى الأزمة

قال عبد الله السناوي الكاتب الصحفي، إن مقالته الأخيرة التي هاجم فيها وزير الداخلية وطريقة اقتحام نقابة الصحفيين محاولة لمواجهة الحقائق على الأرض، مشيرًا إلى أن الصحفيين لا يعترضون على تطبيق القانون، ولكن هناك إجراءات يجب اتباعها لذلك، حيث إن المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين تحظر تفتيش النقابات دون وجود النقيب أو من يمثله وهو مالم يحدث.

وأضاف السناوي، خلال حواره لبرنامج ساعة من مع الإعلامى محمد المغربى، الذى يذاع على شاشة «الغد»، أن ماحدث من قبل الداخلية استعراض للعضلات واستهانة بالنقابة والصحفيين وهو مااستوجب منه ومن جميع الصحفيين الوقوف ورد تلك الإهانة، ولكن في إطار استخدام القلم وإيضاح الحقيقة، لافتًا إلى أن حصار النقابة من قبل البلطجية وقذفها بالحجارة واستخدام الألفاظ النابية أمر غير مقبول بالمرة.

وأوضح السناوي، إنه لا أحد في مصر يدير الأزمات، مشيرًا إلى أن الجميع في النهاية يذهب إلى الرئيس لحل الأزمة، وهو أمر لايستقيم مع دولة بحجم مصر بمؤسساتها الكبرى.

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