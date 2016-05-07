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ولد الشيخ يعلق المفاوضات اليمنية فى الكويت

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ولد الشيخ يعلق المفاوضات اليمنية فى الكويت ولد الشيخ يعلق المفاوضات اليمنية فى الكويت

إسماعيل ولد الشيخ

علق المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، اليوم السبت، المفاوضات الجارية في الكويت، خلال الجولة المسائية من المحادثات اليمنية بين وفدي والمتمردين، بعد أن انتهت من دون تحقيق أية نتائج.

وحسبما ذكرت ” سكاي نيوز عربية ” أن وفد المتمردين يرفض‏ التعامل مع جدول أعمال المباحثات واللجان الثلاث، ما لم يتم تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

وتبحث المشاورات 5 محاور أساسية، وهي تسليم السلاح وإخلاء المدن واستعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمختفين قسرا واستئناف العملية السياسية.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على انسحاب المسلحين الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وإطلاق سلاح المعتقلين.

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