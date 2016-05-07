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وادي دجلة يوقف سلسلة انتصارات الأهلي بهدف في الدقيقة 95 من المباراة

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وادي دجلة يوقف سلسلة انتصارات الأهلي بهدف في الدقيقة 95 من المباراة وادي دجلة يوقف سلسلة انتصارات الأهلي بهدف في الدقيقة 95 من المباراة

أرشيفية

فاز فريق وادي دجلة على نادي الأهلي بنتيجة  1-0 في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الإسكندرية في إطار مباريات الأسبوع 27 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة سيطرة الفريق الأحمر على المباراة، وأضاع لاعبي الأهلي العديد من الفرص، وسط تألق الحارس عصام الحضري وإنقاذه عدة فرص، ليحرز جونيور مابوكو هدف الفور لوادي دجلة في الدقيقة 95 من عمر المباراة، ليوقف وادي دجلة سلسلة انتصارات الأهلي الممتدة ل 25 لقاء بدون هزيمة في أفريقيا والدوري وكأس ، وأول خساره له في عام 2016.

ورفع فريق وادي دجلة رصيده إلى 43 نقطة، وتوقف رصيد النادي الأهلى عند 59 نقطة بقارق 8 نقاط عن نادي الزمالك.

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أونا

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