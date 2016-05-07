رئيس البرلمان العراقي يتعهد بمحاسبة “المقصرين والمتواطئين” في اقتحام مجلس النواب

تعهد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بمحاسبة من وصفهم بـ”المقصرين والمتواطئين” من الموظفين والنواب الذين سهلوا الاعتداء على البرلمان ونوابه، وقال “ما حدث لزملائنا النواب وبالأخص نائب رئيس البرلمان ارام شيخ محمد ورئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلاء طالباني ورئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة أمر مشين ومستنكر”.

وأكد الجبوري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة السليمانية شمال شرقي العراق التي وصلها مساء اليوم /السبت/، أن اقتحام مقر البرلمان لا ينبغي أن يمر مرور الكرام.

وشدد على أن رئاسة مجلس النواب حريصة على استئناف جلسات البرلمان مجددا لكنها في الوقت نفسه تحرص على توفير المناخ الأمني اللازم لكي يقوم عضو مجلس النواب بدوره على أفضل ما يكون.

ويلتقي الجبوري في السليمانية القيادات السياسية والمسؤولين في كردستان، لبحث تطورات الوضع السياسي وضرورة الإسراع بالتوصل لحلول عاجلة للأزمة السياسية الراهنة.

وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم 30 أبريل الماضي ، وأحدث متظاهرون غالبيتهم من التيار الصدري تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالباني والنائب عمار طعمة وعدد من موظفي المجلس، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير “حكومة التكنوقراط” برئاسة حيدر العبادي بسبب إصرار كتل سياسية على “المحاصصة” الحزبية ورفض تغيير وزرائها في الحكومة.

أ ش أ