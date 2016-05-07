أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس البرلمان العراقي يتعهد بمحاسبة “المقصرين والمتواطئين” في اقتحام مجلس النواب

Google+ Print
رئيس البرلمان العراقي يتعهد بمحاسبة “المقصرين والمتواطئين” في اقتحام مجلس النواب رئيس البرلمان العراقي يتعهد بمحاسبة “المقصرين والمتواطئين” في اقتحام مجلس النواب

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري

تعهد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بمحاسبة من وصفهم بـ”المقصرين والمتواطئين” من الموظفين والنواب الذين سهلوا الاعتداء على البرلمان ونوابه، وقال “ما حدث لزملائنا النواب وبالأخص نائب رئيس البرلمان ارام شيخ محمد ورئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلاء طالباني ورئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة أمر مشين ومستنكر”.

وأكد الجبوري، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة السليمانية شمال شرقي العراق التي وصلها مساء اليوم /السبت/، أن اقتحام مقر البرلمان لا ينبغي أن يمر مرور الكرام.

وشدد على أن رئاسة مجلس النواب حريصة على استئناف جلسات البرلمان مجددا لكنها في الوقت نفسه تحرص على توفير المناخ الأمني اللازم لكي يقوم عضو مجلس النواب بدوره على أفضل ما يكون.

ويلتقي الجبوري في السليمانية القيادات السياسية والمسؤولين في كردستان، لبحث تطورات الوضع السياسي وضرورة الإسراع بالتوصل لحلول عاجلة للأزمة السياسية الراهنة.

وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم 30 أبريل الماضي ، وأحدث متظاهرون غالبيتهم من التيار الصدري تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالباني والنائب عمار طعمة وعدد من موظفي المجلس، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير “حكومة التكنوقراط” برئاسة حيدر العبادي بسبب إصرار كتل سياسية على “المحاصصة” الحزبية ورفض تغيير وزرائها في .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان