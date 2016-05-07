مكرم محمد أحمد: الخصام مع الدولة مرفوض.. ونقابة الصحفيين ليست حزبًا

قال مكرم محمد احمد، نقيب الصحفيين الأسبق، اليوم السبت، إن قرارات مجلس النقابة أحدثت انشقاقا داخل الجماعة الصحفية كما أن اعضاء مجلس النقابة يتصورون انهم زعماء مصر وهذا غير صحيح، مشددا على ان الخصام مع الدولة مرفوض لان نقابة الصحفيين جزء من مؤسسات الدولة.

وأضاف مكرم خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج “على مسئوليتي” الذى يذاع على قناة ” صدى البلد” ان مجلس النقابة سمح للصحفيين الأجانب بالدخول للقاعة أثناء الاجتماع داخل النقابة، واصفا قرارات النقابة الأخيرة بالحنجورية والدليل على ذلك عدم التزام البعض بها والجميع سيغير موقفه.

واوضح أن النقابة ملك الجميع وليست حزبا.