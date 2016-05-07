مصدر بالأمم المتحدة يؤكد استمرار مشاورات السلام اليمنية في الكويت وينفي تعليقها

أكد مصدر مقرب من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة لا تزال مستمرة ولم يتم تعليقها ، وأنه من الطبيعي أن تمر جلسات المشاورات بمراحل صعبة.

ويأتي تصريح المصدر الأممي مساء اليوم السبت ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تعليق مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مشاورات السلام خلال الجلسة المسائية من المباحثات بسبب خلافات بين الأطراف اليمنية حول القضايا المدرجة على جدول الاعمال.

وكانت مشاورات السلام اليمنية أنهت اليوم السبت جلسة العمل المشتركة الثانية بين ممثلي وفود الحكومة وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، وسط أنباء عن وجود تباين كبير في وجهات النظر حول عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال لاسيما السياسية منها.

أ ش أ