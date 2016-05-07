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عامل يقتل زوجته بعد اكتشافه عدم قدرته على الإنجاب بالعاشر من رمضان

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عامل يقتل زوجته بعد اكتشافه عدم قدرته على الإنجاب بالعاشر من رمضان عامل يقتل زوجته بعد اكتشافه عدم قدرته على الإنجاب بالعاشر من رمضان

شهدت المجاورة 60 بمدينة العاشر من رمضان جريمة قتل زوج لزوجته عقب مشادة بينهما بسبب اكتشافه عدم القدرة على الإنجاب وتحرر المحضر رقم 1332 إدارى قسم ثان العاشر من رمضان لسنة 2016 بتفاصيل الواقعة.

 تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بإبلاغ العميد محمد عربان رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر بقيام “ف.ص.ع.س” عامل، ومقيم بالمجاورة 60 بضرب زوجته “ر.ع.ع” على رأسها عقب مشادة حدثت بينهما بسبب اكتشافه عدم قدرته على الإنجاب، وتم تحرير المحضر رقم 1332 إدارى قسم ثان العاشر من رمضان لسنة 2016 وإحالته للنيابة للتحقيق.

 

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