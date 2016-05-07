لواء شرطة سابق : «مرسي» بين السجن المشدد أو البراءة

قال اللواء على زين العابدين أستاذ القانون الجنائى بكلية الشرطة، إن حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية “التخابر مع قطر”، اليوم السبت، هو حكم تمهيدي للحكم النهائي يوم 18 مايو، ويجوز للمحكمة بعد إحالة الأوراق للمفتي الحكم بعدم الإعدام أو الحكم بالبراءة، مؤكدًا أن الحكم بالإعدام وجوبًا بعد الإحالة للمفتى.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج ساعة من مصر مع الاعلامى محمد المغربي الذى يذاع على فضائية الغد الاخبارية، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد تأجيل الحكم عليه يكون بين أمرين الأول أن يحكم علية بالسجن المؤبد المشدد، والثانى هو البراءة.

وأوضح أن من حق رئيس الجمهورية فى تبادل المعلومات والوثائق الخاصة مع دول العالم، والمصالح المشتركة بين الدول هى التى تحدد حجم المعلومات بينهم، مشيرًا إلى أن أجهزة المخابرات فى العالم تتبادل المعلومات مع بعضها لكن فى حدود متبادل فقط، مؤكدًا أن قضية التخابر هى أول قضية فى العالم ولم يوجد أى رئيس حوكم على أى رئيس إلا الرئيس الأسبق محمد مرسي.

أن السبب وراء كثرة الجلسات هو خطورة القضية ما يتطلب التأني، خاصة أن التخابر منصب على تبادل معلومات مع دولة أجنبية، وأكثر هذه المعلومات عبارة عن مستندات، وهو ما جعل المحكمة تأخذ وقتًا في فحص المستندات.

وقال إن جلسة الحكم لابد أن تكون علنية حتى وإن كانت الجلسات سرية بحكم القانون.