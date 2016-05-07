أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

لواء شرطة سابق : «مرسي» بين السجن المشدد أو البراءة

Google+ Print
لواء شرطة سابق : «مرسي» بين السجن المشدد أو البراءة لواء شرطة سابق : «مرسي» بين السجن المشدد أو البراءة

محمد مرسي – أرشيفية

قال اللواء على زين العابدين أستاذ القانون الجنائى  بكلية الشرطة، إن حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية “التخابر مع قطر”، اليوم السبت، هو حكم تمهيدي للحكم النهائي يوم 18 مايو، ويجوز للمحكمة بعد إحالة الأوراق للمفتي الحكم بعدم الإعدام أو الحكم بالبراءة، مؤكدًا أن  الحكم بالإعدام وجوبًا بعد الإحالة للمفتى.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج ساعة من مع الاعلامى محمد المغربي الذى يذاع على فضائية الغد الاخبارية،  إن الرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد تأجيل الحكم عليه يكون  بين أمرين الأول أن يحكم علية بالسجن المؤبد المشدد، والثانى  هو البراءة.

 وأوضح أن من حق رئيس الجمهورية فى تبادل المعلومات والوثائق الخاصة مع دول العالم، والمصالح المشتركة بين الدول هى التى تحدد حجم المعلومات بينهم، مشيرًا إلى أن أجهزة  المخابرات فى العالم تتبادل المعلومات مع بعضها لكن فى حدود متبادل فقط، مؤكدًا أن قضية التخابر هى أول قضية فى العالم ولم يوجد أى رئيس حوكم على أى رئيس إلا الرئيس الأسبق محمد مرسي.

أن السبب وراء كثرة الجلسات هو خطورة القضية ما يتطلب التأني، خاصة أن التخابر منصب على تبادل معلومات مع دولة أجنبية، وأكثر هذه المعلومات عبارة عن مستندات، وهو ما جعل المحكمة تأخذ وقتًا في فحص المستندات.

وقال إن جلسة الحكم لابد أن تكون علنية حتى وإن كانت الجلسات سرية بحكم القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر