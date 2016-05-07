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بلاغ ضد عضو مجلس نواب بالدقهلية لتعديه على مبنى تابع لـ"التموين"

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بلاغ ضد عضو مجلس نواب بالدقهلية لتعديه على مبنى تابع لـ"التموين" بلاغ ضد عضو مجلس نواب بالدقهلية لتعديه على مبنى تابع لـ"التموين"
تقدم اليوم السبت، رئيس فرع الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية التابعة لوزارة ، ببلاغ ضد عضو مجلس الشعب، بدائرة بلقاس، إلهامى عجينة، وذلك لتعديه على مبنى الشركة، وهدم جزء منه بقرية زرزارة، التابعة لمركز بلقاس.

وتوجه رجال الشرطة لمعاينة مكان الشركة، تبين قيام النائب ومجموعة من الأهالى بالتوجه إلى مقر الشركة، وهدم جزء المبنى البالغ مساحته 500 متر تقريبا، على الرغم من أن المبنى به سلع غذائية مخزنة لشهر رمضان من زيت وسكر تصل قيمتها 24 مليون جنيه.

فيما أفاد الأهالى فى استجوابهم، أن النائب كان قد تقدم بطلب لوزير التموين لمطالبته بشق المبنى من منتصفه، لإقامة شارع لأهالى القرية.


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مصر 365

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