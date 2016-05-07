أفضل 10 أغذية لمكافحة السرطان

السرطان من الأمراض الخطيرة التى انتشرت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة - تحدث 14 مليون إصابة جديدة بالأورام سنويا - بخلاف مئات آلاف حالات الوفاة.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى ثبت علميا بواسطة الأبحاث الطبية دورها فى مكافحة مرض السرطان، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

1. الثوم: غنى بمركبات الكبريت التى تحفز الجهاز المناعى وتساهم فى مكافحة الأورام، وبالأخص سرطان الأمعاء، وينصح بإضافته لكل الأطعمة التى تأكلها.

>2. البروكلى: يتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة، ولكن احذر طهيه فى الميكروويف لأن 97% من المركبات الفلافونويدية المضادة للسرطان ستتعطل ولن تستفيد بها.

>3. المكسرات البرازيلية: غنية بعنصر السيلينيوم، الذى يتمتع بخواص رائعة مضادة للسرطان ويحمى الحمض النووى DNA، وهى تحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والقولون وسرطان الرئة.

>4. تناول البرتقال والليمون بشكل يومى منتظم يقلل فرص الإصابة بسرطان الفم والحلق والمعدة بنسبة 50%، وفقا لدراسة استرالية جديدة.

>5. التوت الأزرق: من أفضل الأطعمة التى تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة، ويساهم فى التخلص من المواد المؤكسدة المسببة للسرطان.

>6. الخرشوف: غنى بمادة السيليمارين المضادة للأكسدة التى تساهم فى مكافحة سرطان الجلد.

>7. السلمون: تناول 4 حصص غذائية من أسماك السلمون بمعدل 4 مرات فى الأسبوع يساهم فى مكافحة سرطان الدم "لوكيميا"، وكما يحد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

>8. الكيوى: غنى بمضادات أكسدة رائعة تكافح السرطان مثل فيتامين "ج" و"هـ" والنحاس واللوتين.

>9. البصل الأحمر والبصل الأخضر: يحدان من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 50%.

>10. حمية البحر المتوسط تحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، وذلك وفقا لما نشر بمجلة "JAMA: Internal Medicine"، وهذا النظام الغذائى يعتمد بشكل رئيسى على تناول الخضراوات والفواكه والأسماك وزيت الزيتون، مع الحد من اللحوم الحمراء.

- بشرى.. جهاز جديد يدمر الأورام السرطانية الخطيرة باستخدام الكهرباء

- مفاجأة.. استخدام الرياضة بدلا من الكيماوى لعلاج سرطان البروستاتا