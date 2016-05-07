بمشاركة 20 سائحة.. الغردقة تحتفل باليوم العالمي لقيادة المرأة للدراجات النارية

شهدت مدينة الغردقة، اليوم السبت، مشاركة عدد من السائحات من عدة دول من محبي قيادة الدراجات النارية، فى مسيرة طافت عدة مناطق بالغردقة، بمناسبة اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية للنساء.

ووصل عدد المشاركات إلى 20 سائحة من ألمانيا وإيطاليا وروسيا وهولندا وبولندا وتونس وإنجلترا وعدد من الفتيات من مصر.

ويهدف الاحتفال إلى تنشيط السياحة في مصر، من خلال جذب قائدي الدراجات النارية من النساء بالعالم، لزيارة مصر والبحر الأحمر ، والاستمتاع بقيادة آمنة​.

​وأكدت مارتينا لويس، رئيس مجلس إدارة جمعية معًا للأعمال الخيرية منظمة الاحتفال، إن الهدف من الفاعلية هو تشجيع الفتيات في مصر على قيادة الدرجات البخارية، موضحة أن الاحتفال بهذا اليوم بدأ فى أمريكا سنة 2007 من المجموعات المحترفة لقيادة الموتوسيكلات للنساء، وأصبح يقام سنويًا فى كل دول العالم السبت الأول من شهر مايو، بالإضافة إلى نشر ثقافة احترام الفتيات اللاتي يقدن الموتوسيكلات في الشارع المصري​.