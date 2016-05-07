أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بمشاركة 20 سائحة.. الغردقة تحتفل باليوم العالمي لقيادة المرأة للدراجات النارية

Google+ Print
بمشاركة 20 سائحة.. الغردقة تحتفل باليوم العالمي لقيادة المرأة للدراجات النارية بمشاركة 20 سائحة.. الغردقة تحتفل باليوم العالمي لقيادة المرأة للدراجات النارية

مشاركة السائحات بمناسبة اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية للنساء

شهدت مدينة الغردقة، اليوم السبت، مشاركة عدد من السائحات من عدة دول من محبي قيادة الدراجات النارية، فى مسيرة طافت عدة مناطق بالغردقة، بمناسبة اليوم العالمي لقيادة الدراجات النارية للنساء.

ووصل عدد المشاركات إلى 20 سائحة من ألمانيا وإيطاليا وروسيا وهولندا وبولندا وتونس وإنجلترا وعدد من الفتيات من .

ويهدف الاحتفال إلى تنشيط السياحة في مصر، من خلال جذب قائدي الدراجات النارية من النساء بالعالم، لزيارة مصر والبحر الأحمر ، والاستمتاع بقيادة آمنة​.

​وأكدت مارتينا لويس، رئيس مجلس إدارة جمعية معًا للأعمال الخيرية منظمة الاحتفال، إن الهدف من الفاعلية هو تشجيع الفتيات في مصر على قيادة الدرجات البخارية، موضحة أن الاحتفال بهذا اليوم بدأ فى أمريكا سنة 2007 من المجموعات المحترفة لقيادة الموتوسيكلات للنساء، وأصبح يقام سنويًا فى كل دول العالم السبت الأول من شهر مايو، بالإضافة إلى نشر ثقافة احترام الفتيات اللاتي يقدن الموتوسيكلات في الشارع المصري​.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر