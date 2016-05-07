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الطريقة الرفاعية: فتاوى السلفيين ضد الموالد "متشددة" وسننظم مولدا منتصف شعبان

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الطريقة الرفاعية: فتاوى السلفيين ضد الموالد "متشددة" وسننظم مولدا منتصف شعبان الطريقة الرفاعية: فتاوى السلفيين ضد الموالد "متشددة" وسننظم مولدا منتصف شعبان
قال الشيخ طارق الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية، إن فتاوى السلفيين التى تحرم الموالد التى يقيمها الصوفيون، هى فتاوى متشددة لا أصل لها فى القرآن أو السنة، مشيرا إلى أن الطريقة الرفاعية ستنظم مولد لها فى ليلة المنتصف من شعبان فى محافظة قنا.

وطالب شيخ الطريقة الرفاعية، لـ"اليوم السابع" الداعية السلفى المحرم لتنظيم الموالد فى شهر شعبان، بالاتيان بنص قرآنى أو حديث شريف ينص على حرامينة تنظيم هذه الموالد، قائلا : "هل ذكر الله وتلاوة الورود حرام شرعا!، وهل تلاوة القرآن فى تلك الموالد أصبحت حرام فى هذا الزمان من وجهة نظر السلفيين!"


>- تغطية خاصة من القناة الأولى لاحتفالات الطرق الصوفية بذكرى الإسراج والمعراج
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