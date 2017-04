أستاذة بجامعة الفيوم تتهم عميد كلية فى بلاغ رسمى بالتحرش بها

تقدمت أستاذة - عضو هيئة تدريس - بجامعة الفيوم، ببلاغ رسمى منذ قليل، إلى قسم شرطة الفيوم، تتهم فيه عميد كلية بالجامعة بالتحرش بها فى مكتبه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بتقدم أستاذة - عضو هيئة تدريس - بجامعة الفيوم، ببلاغ تتهم فيه عميد كلية بالجامعة بالتحرش بها فى مكتبه، حيث أكدت أنه أمسك بيدها وتحرش بها لفظيا، إلا أنها استغاثت، وسمعت صوتها زميلة لها بالجامعة وطلبت شهادتها فى الواقعة، وأكدت أنه عقب ذلك تجمهر الطلاب اعتراضا على ما حدث معها، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 3758 لسنة 2016 إدارى قسم أول الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت جامعة الفيوم أصدرت منذ قليل بيانا بخصوص الواقعة، أكدت فيه أن إحدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تقدمت بشكوى إلى الدكتور خالد حمزة رئيس الجامعة يفيد بتعرضها للتحرش من عميد الكلية التى تعمل بها، وقرر رئيس الجامعة فتح التحقيق حول ما تقدمت به الأستاذة الجامعية .

وأشار البيان إلى أنه بعد تردد الواقعة بالجامعة تجمهر عدد من الطلاب والتقى بهم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وتم إبلاغهم بفتح تحقيق عاجل فى الأمر، مؤكدين أن نتيجة التحقيقات ستكون عادلة وشفافة، وانصرف الطلاب فى هدوء، وأهابت إدارة جامعة الفيوم فى بيانها كافة وسائل الإعلام عدم استباق نتيجة التحقيقات، مؤكدة الإدارة أن الجامعة لم ولن تتهاون فى الحفاظ على أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

