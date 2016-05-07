العجاتى: اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية لم تصل مجلس الوزراء حتى الآن

كشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية لم يصل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية بمجلس النواب لم تنته من مشروعات القوانين المقدمة لها، كما أن الحكومة أرسلت حتى الآن 28 مشروع قانون واتفاقية لمجلس النواب وستبدأ العرض على اللجان النوعية، أبرزها قانون القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الرسوم القضائية.

وكشف العجاتى فى تصريحات تليفزيونية، عن أن هناك مراجعات للصيغة النهائية لقانون الإعلام الموحد، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ومنه إلى مجلس النواب.

>

- العجاتي: اتجاه لاعتماد نظام القائمة بمشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية

>