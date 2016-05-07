أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

العجاتى: اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية لم تصل مجلس الوزراء حتى الآن

Google+ Print
العجاتى: اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية لم تصل مجلس الوزراء حتى الآن العجاتى: اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية لم تصل مجلس الوزراء حتى الآن
كشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن أن اتفاقية تعيين الحدود بين والسعودية لم يصل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن اللجان النوعية بمجلس النواب لم تنته من مشروعات القوانين المقدمة لها، كما أن أرسلت حتى الآن 28 مشروع قانون واتفاقية لمجلس النواب وستبدأ العرض على اللجان النوعية، أبرزها قانون القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الرسوم القضائية.

وكشف العجاتى فى تصريحات تليفزيونية، عن أن هناك مراجعات للصيغة النهائية لقانون الإعلام الموحد، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ومنه إلى مجلس النواب.
>


>- العجاتي: اتجاه لاعتماد نظام القائمة بمشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر