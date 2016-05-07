موضة "ديكورات" المساحات المفتوحة

أصبحت المنازل الحديثة تقوم على فكرة مساحات الاستقبال المفتوحة، التي تضمّ ركن الطعام والمطبخ والصالون الذي يُستخدم لاستقبال الضيوف واجتماع أفراد العائلة. ولتصميم هذه المساحة ـ حسب الموضة اليوم ـ مهندسة الديكور ديالا غمراوي تقدّم النصائح الآتية:

1. الصالون:

- اختاري الألوان المحايدة لقطع المفروشات الأساسية؛ يمكنها أن تشمل الألوان الدافئة كالترابية البيج والجريج (الرمادي الضارب إلى البيج)، والألوان الباردة كالأبيض الرمادي بمختلف درجاته. علماً أنّ العصرية لا تعني اعتماد الألوان الصاخبة!

- يحلو إدخال الألوان الحيوية عبر "الاكسسوارات" واللوحات والوسائد، بُغية كسر رتابة اللون الأساسي للمفروشات. ويُنصح بإدخال اللون الفيروزي (وهو عبارة عن دمج لوني الأزرق والأخضر) مع اللون الدافئ، في مقابل استعمال الأصفر (كلون الخردل) مع اللون البارد المختار.

- تتوجه الموضة اليوم إلى انتقاء المفروشات ذات الأقمشة السادة، بعيداً عن تلك المعرّقة والمزيّنة بالزخرفات النباتية؛ وذلك لسهولة تغيير "الديكورات" من فترة لأخرى، بوساطة تعديلات بسيطة.

- رصّعي الأرائك بالوسائد العصرية المزيّنة بالخطّ العربي أو الأحرف اللاتينية، أو اختاري تلك المطبوعة بصور المشاهير

أو صور أفراد العائلة. كما يُمكن دمج الوسائد المزيّنة بالخرز وتلك المغطّاة بلون صارخ وأخرى مطبوعة بصور النجوم على أريكة.

- استخدمي الإنارة المخفية المثبتة في السقف والموجّهة نحو الجدران، مع اعتماد الإنارة الصفراء التي تضفي جواً دافئاً على المساحة، ولا تؤثر في ألوان المفروشات. كما يحلو توزيع الـ"أباجورات" المكلّلة بالقبعات (الشابوه) في الزوايا.

2. المطبخ:

- احرصي على اختيار ألوان الأطباق والأكواب الظاهرة المخصّصة للضيافة من نفس الألوان المختارة لاكسسوارات الصالون.

- اختاري الأبيض لكونه يتماشى مع الألوان الدافئة والباردة.

- اختاري خزائن المطبخ ذات القشرة اللمّاعة، لكونها تحمي اللون الأبيض من الاتّساخ، وتُضفي لمسة عصرية على المساحة.

3. ركن الطعام:

- اختاري قطع الأثاث من نفس لون ونوعية الخشب السائدة في الأرجاء لتحقيق الانسجام والتوافق في "الديكورات".

- وزّعي الكراسي ـ حسب حجم الطاولة ـ مع ضرورة تخصيص مساحة تحتضن الطاولة (البوفيه).

- احرصي على أن تتدلّى ثريا عصرية مباشرةً فوق المائدة؛ ويمكن أن تأتي على شكل مجموعة من الدوائر ذات أحجام وارتفاعات مختلفة.

تجنّبي:

- توزيع قطع الأثاث بشكل عشوائي، لأن ذلك يعيق حركة المرور من ركن إلى آخر ضمن المساحة المفتوحة.

- الإكثار من توزيع الألوان. في هذا الإطار، ينصح بدمج اللون الأساسي مع لونين كحدّ أقصى. مثلاً: إذا اخترت اللون البيج للمفروشات، فإن بإمكانك استعمال الفيروزي الفاتح المائل إلى الأخضر مع الفيروزي الداكن المائل إلى الأزرق. وتحلو إضافة لمسة جذابة عبر لون الأحمر القاني، من خلال الورود والشموع.