خبر في الجول - مشوار عمر جابر ' لاعب بازل ' ينتهي مع الزمالك هذا الموسم

انتهى موسم عمر جابر ظهير أيمن الزمالك مع فريقه هذا الموسم بعد أن وقع النادي الأبيض على عقود انتقال اللاعب لبازل السويسري، حسبما علم FilGoal.com.

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك يوم الجمعة إتمام صفقة بيع جابر إلى بازل بعد أن وثق النادي السويسري العقود وأرسلها لمصر للتوقيعات الرسمية من الزمالك، التفاصيل.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك وقع يوم السبت على العقود التي أرسلها النادي السويسري، فأصبح اللاعب رسميا من حق بازل مع بداية سوق الانتقالات الصيفية.

عمر جابر سيسافر إلى سويسرا مساء الأحد للخضوع للكشف الطبي، وفي حالة عبوره الكشف بنجاح سيعلن بازل الصفقة رسميا، بعد توقيع لاعب منتخب مصر على كل العقود.

لن يلعب للزمالك مجددا هذا الموسم

وغاب الظهير البالغ من العمر 24 عاما عن مباراة فريقه ضد غزل المحلة في الدوري المصري يوم السبت بسبب إصابة بسيطة.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أن عمر جابر لن يلعب بقميص الزمالك من جديد حتى ارتدائه لقميص بازل يونيو المقبل.

ويلعب الزمالك ضد بتروجيت في الدوري المصري يوم الخميس المقبل، وهي المباراة التي لن يلعبها عمر بسبب وصوله من سويسرا قبلها بساعات.

بعدها يلعب الفريق الأبيض ثلاث مباريات في الدوري ضد الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة وإنبي أيام 16 و22 و26 من الشهر الجاري قبل التوقف الدولي استعدادا لمواجهة مصر وتنزانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 مطلع الشهر المقبل.

وقال مصدر من إدارة الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com إن النادي لن يغامر بإشراك عمر جابر في هذه المباريات خشية تعرضه لإصابة قد تفسد الصفقة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك أقال الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم في أكتوبر 2014 بسبب مخالفة الثنائي لقرار منع مشاركة محمد عبد الشافي في المباريات بعد إعارته رسميا لأهلي جدة.

فقد وقع النادي وقتها على عقود إعارة عبد الشافي لأهلي جدة، لكن حسام حسن أشركه أمام الداخلية، ليثير غضب رئيس الزمالك.