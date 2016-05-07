شوط الأهلي ودجلة - الحضري يتألق وعصبية رمضان ولدغات مؤمن والسعيد

شوط أول مثير جاء بين الأهلي ووادي دجلة وانتهى بالتعادل السلبي وشهد تألق معتاد من عصام الحضري حارس المرمى مع أداء سريع من قبل المارد الأحمر.

الأهلي يواجه دجلة في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وتألق عصام الحضري في ثلاث مناسبات أمام رمضان صبحي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد.

وشهد الشوط عصبية من رمضان صبحي في لقطة اصطدام مع الحضري كادت أن تنتهي بهدف أول للأهلي.

أخطر فرص المباراة جاءت عن طريق مؤمن زكريا بعد تسديدة ولا أروع ولكن الحضري تألق وحمى مرماه.

بعدما حرم عبد الله السعيد من هدف بطريقة مميزة أيضا.