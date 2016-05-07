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بالصور..مصلحة الموانئ تحبط تهريب ربع مليون جنيه داخل "علب فول" ببرج العرب

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بالصور..مصلحة الموانئ تحبط تهريب ربع مليون جنيه داخل "علب فول" ببرج العرب بالصور..مصلحة الموانئ تحبط تهريب ربع مليون جنيه داخل "علب فول" ببرج العرب
أحبطت مصلحة أمن الموانئ محاولة مواطن تهريب ربع مليون جنيه داخل "علب فول صفيح"، عبر مطار برج العرب.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما أشار جهاز تفتيش الحقائب بصالة الإجراءات بمعرفة أمين شرطة محمود عطية وأمين الشرطة عطية شلبى إلى وجود شىء غريب داخل "علب فول صفيح" بحوزة راكب بالرحلة رقم 178، وبفحص "العلب الصفيح" تبين أنها لا تظهر عليها أية عمليات لحام وأنها مغلقة بشكل طبيعى، وبفتحها عثر بداخلها على ربع مليون جنيه حاول المتهم تهريبها لدبى، فتم القبض عليه.

وتبين أن المتهم يدعى " محمد.إ" حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية ومقيم نبروة بالدقهلية ويحمل جواز سفر A03452462، وأمر اللواء حسن نصر مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الموانئ بتحرير محضر بالواقعة.

تهريب ربع مليون جنيه (1)

تهريب ربع مليون جنيه (2)

تهريب ربع مليون جنيه (3)

تهريب ربع مليون جنيه (1)

تهريب ربع مليون جنيه (2)
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