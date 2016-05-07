أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بسبب متلازمة طبية.. سيدة "تتوحم" على الطوب والزلط

Google+ Print
بسبب متلازمة طبية.. سيدة "تتوحم" على الطوب والزلط بسبب متلازمة طبية.. سيدة "تتوحم" على الطوب والزلط
لم يعد هناك أى شىء غريب فى عالم الحمل بعد أن "توحمت" سيدة بريطانية على الطوب والزلط ولم تعد الشيكولاتة هى الخيار المحبب لتلك السيدة فقد شعرت برغبة عارمة فى التوصل إلى أى قالب طوب لتأكله لكنها فى النهاية اعتقدت أن تلك الرغبة أقوى من تلك الرغبة المتعلقة بتدخين سيجارة لدى المدخنين.

واضطرت السيدة المدعوة "جينى ماسون" بعد أن تعاظمت لديها الرغبة إلى أن تضع أجزاء من قوالب طوب فى طبق لتأكل.

بعدها خبأت السيدة -وفقا لصحيفة ديلى ميل- الخبر عن شريك حياتها الذى يعمل كهربائيا، كما خبأت الخبر عن أقرب صديقاتها.

وأخيرا تم تشخيص إصابتها بما يعرف بمتلازمة تعنى "الدافع القهرى لتناول المواد غير الغذائية"، وهو ما كان مريحا بالنسبة لها إذ كانت تعتقد فى نفسها الجنون.


>- الكلف من أعراض الحمل.. تعرفى على طبيعته وأسبابه.. ومتخديش علاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365