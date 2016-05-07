بسبب متلازمة طبية.. سيدة "تتوحم" على الطوب والزلط

لم يعد هناك أى شىء غريب فى عالم الحمل بعد أن "توحمت" سيدة بريطانية على الطوب والزلط ولم تعد الشيكولاتة هى الخيار المحبب لتلك السيدة فقد شعرت برغبة عارمة فى التوصل إلى أى قالب طوب لتأكله لكنها فى النهاية اعتقدت أن تلك الرغبة أقوى من تلك الرغبة المتعلقة بتدخين سيجارة لدى المدخنين.

واضطرت السيدة المدعوة "جينى ماسون" بعد أن تعاظمت لديها الرغبة إلى أن تضع أجزاء من قوالب طوب فى طبق لتأكل.

بعدها خبأت السيدة -وفقا لصحيفة ديلى ميل- الخبر عن شريك حياتها الذى يعمل كهربائيا، كما خبأت الخبر عن أقرب صديقاتها.

وأخيرا تم تشخيص إصابتها بما يعرف بمتلازمة تعنى "الدافع القهرى لتناول المواد غير الغذائية"، وهو ما كان مريحا بالنسبة لها إذ كانت تعتقد فى نفسها الجنون.

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