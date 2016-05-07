مدرب المحلة لـ في الجول: الزمالك ظن أننا سنلعب باستهتار.. ولكن مشكلتنا كانت في إنهاء الهجمات

يعتقد نبيل خروب المدير الفني لغزل المحلة أن فريقه فاجئ الزمالك في مباراة اليوم السبت في الجولة الـ27 من الدوري، رغم الخسارة بهدفين.

وتولى خروب المسؤولية بعدما أعلن سعيد عبد العزيز المدير الفني استقالته من تدريب المحلة قبل 24 ساعة من مواجهة الزمالك.

وقال خروب لـFilGoal.com عقب المباراة: "لاعبو المحلة قدموا مباراة جيدة، ولكن كالعادة عانينا في اللمسة الأخيرة لإنهاء الهجمات. فالعقم التهديفي هي مشكلة المحلة منذ بداية الموسم".

وأوضح "وصلنا كثيرا لمرمى الزمالك ولم ننجح في التسجيل، وكنا ندا قويا لهم واعتقد أن ظهورنا بهذا الأداء كان مفاجئا لهم".

وأضاف "الزمالك تخيل أن المحلة الهابط سيؤدي لاعبوه باستهتار ويغلب عليهم الكسل".

خروب أتم "عرض المحلة الطيب أفقد الزمالك جزء من ثقته، ليظهر لاعبوه بشكل أقل من المتوقع، ولكن مهمتنا في الفترة المقبلة هي علاج ظاهرة إهدار الفرص في المحلة".