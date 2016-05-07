أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب المحلة لـ في الجول: الزمالك ظن أننا سنلعب باستهتار.. ولكن مشكلتنا كانت في إنهاء الهجمات

Google+ Print
مدرب المحلة لـ في الجول: الزمالك ظن أننا سنلعب باستهتار.. ولكن مشكلتنا كانت في إنهاء الهجمات مدرب المحلة لـ في الجول: الزمالك ظن أننا سنلعب باستهتار.. ولكن مشكلتنا كانت في إنهاء الهجمات

يعتقد نبيل خروب المدير الفني لغزل المحلة أن فريقه فاجئ الزمالك في مباراة اليوم السبت في الجولة الـ27 من الدوري، رغم الخسارة بهدفين.

وتولى خروب المسؤولية بعدما أعلن سعيد عبد العزيز المدير الفني استقالته من تدريب المحلة قبل 24 ساعة من مواجهة الزمالك.

وقال خروب لـFilGoal.com عقب المباراة: "لاعبو المحلة قدموا مباراة جيدة، ولكن كالعادة عانينا في اللمسة الأخيرة لإنهاء الهجمات. فالعقم التهديفي هي مشكلة المحلة منذ بداية الموسم".

وأوضح "وصلنا كثيرا لمرمى الزمالك ولم ننجح في التسجيل، وكنا ندا قويا لهم واعتقد أن ظهورنا بهذا الأداء كان مفاجئا لهم".

وأضاف "الزمالك تخيل أن المحلة الهابط سيؤدي لاعبوه باستهتار ويغلب عليهم الكسل".

خروب أتم "عرض المحلة الطيب أفقد الزمالك جزء من ثقته، ليظهر لاعبوه بشكل أقل من المتوقع، ولكن مهمتنا في الفترة المقبلة هي علاج ظاهرة إهدار الفرص في المحلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع