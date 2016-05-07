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مباشر - الدوري المصري.. الأهلي (0)-(0) دجلة.. سيطرة حمراء

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مباشر - الدوري المصري.. الأهلي (0)-(0) دجلة.. سيطرة حمراء مباشر - الدوري المصري.. الأهلي (0)-(0) دجلة.. سيطرة حمراء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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الأهلي في الصدارة برصيد 59 نقطة من 25 مباراة. بينما يأتي دجلة في المركز السابع برصيد 40 نقطة.

ق27: عرضية من صبري رحيل حولها السعيد بمقصية لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق17: تمريرة طولية من مؤمن وصلت لرمضان المنفرد بمرمى دجلة، لكن الحضري خرج من مرماه وامسك الكرة قبل ان تصل لرمضان.

ق2: تمريرة بالكعب من رمضان ردها السعيد للأول الذي راوغ الحضري وووضع الكرة في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

بعد قليل انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع