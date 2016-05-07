أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاسماعيلى يدرس فسخ التعاقد مع برزنتيشن

Google+ Print
الاسماعيلى يدرس فسخ التعاقد مع برزنتيشن الاسماعيلى يدرس فسخ التعاقد مع برزنتيشن

يدرس النادي الإسماعيلي فسخ التعاقد مع شركة برزنتيشن الراعي الرسمي للنادي بسبب التأخر في دفع المستحقات.

الإسماعيلي يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 26 مباراة.

وتأخرت شركة برزنتيشن في توفير دفعات من مستحقات الإسماعيلي وهو ما جعل مجلس إدارة النادي يدرس فكرة فسخ التعاقد نظرا للأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وكان إدارة الإسماعيلي قد تأخرت في توفير رواتب العاملين بالنادي ومستحقات الدفعة الثالثة لعقود اللاعبين، إلى جانب مكافأتي الفوز على طلائع الجيش في الكأس وبتروجيت في الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع