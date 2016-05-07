الاسماعيلى يدرس فسخ التعاقد مع برزنتيشن

يدرس النادي الإسماعيلي فسخ التعاقد مع شركة برزنتيشن الراعي الرسمي للنادي بسبب التأخر في دفع المستحقات.

الإسماعيلي يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 26 مباراة.

وتأخرت شركة برزنتيشن في توفير دفعات من مستحقات الإسماعيلي وهو ما جعل مجلس إدارة النادي يدرس فكرة فسخ التعاقد نظرا للأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وكان إدارة الإسماعيلي قد تأخرت في توفير رواتب العاملين بالنادي ومستحقات الدفعة الثالثة لعقود اللاعبين، إلى جانب مكافأتي الفوز على طلائع الجيش في الكأس وبتروجيت في الدوري.