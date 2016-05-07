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السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بقرية الراشدة بالداخلة

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السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بقرية الراشدة بالداخلة السيطرة على حريق فى مزرعة نخيل بقرية الراشدة بالداخلة
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالداخلة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بمنطقة الجارة التابعة لقرية الراشدة وأسفرت عن احتراق عدد من أشجار النخيل دون خسائر فى الأرواح، أو إصابات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، والسيطرة عليه بالتعاون مع مواطنى القرية، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة للتحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمرزعة نخيل فى منطقة الجارة بقرية الراشدة بالداخلة، وتم الدفع بـ3 سيارات فنطاس مياه، و3 سيارات إطفاء إلى منطقة الحريق لتبريد الحريق وإخماد ألسنة اللهب، كما تم الاستعانة بحنفيات الحريق التى نفذتها مديرية الإسكان بالمحافظة والتى ساهمت بشكل فعال فى إخماد الحريق وتم تحرير محضر بالحريق وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق .


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