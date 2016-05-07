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حوار - محرز يتحدث عن النني وصلاح ومنتخب مصر.. ويوجه سؤالا لأبو تريكة

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حوار - محرز يتحدث عن النني وصلاح ومنتخب مصر.. ويوجه سؤالا لأبو تريكة حوار - محرز يتحدث عن النني وصلاح ومنتخب مصر.. ويوجه سؤالا لأبو تريكة

كما كان تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مفاجئا، كان الجزائري رياض محرز يشعر بالدهشة عندما توج منتخب بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات متتالية.

محرز كان من أهم اللاعبين في موسم فريقه ليستر سيتي التاريخي الذي توج فيه بالدوري، ليصبح أول لاعب عربي وإفريقي يتوج بجائزة لاعب العام

وكذلك يرى محرز أن تتويج منتخب مصر بثلاث كؤوس أمم إفريقية متتالية بقائمة من اللاعبين المحليين إعجازا.

وأجرت صحيفة "الأهرام العربي" حوارا مع اللاعب الجزائري على مرحلتين الأولى كانت أثناء تكريمه كلاعب العام في الجزائر والثانية بعد التتويج بالدوري الإنجليزي تحدث فيه عن الكرة المصرية والمحترفين المصريين ومحمد أبو تريكة.

وكل ما يأتي على لسان محرز:

الكرة المصرية

"كل ما أعرفه عن الكرة المصرية هو ما شاهدته بالمشاركة المميزة لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية العام 2010 في أنجولا والتي توج بها ".

"أكثر ما أدهشني وأبهرني أنني علمت وقتها أن منتخب مصر فاز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي رغم أنه خاض البطولات بقائمة أغلبها من اللاعبين المحليين، وتفوق على منتخبات إفريقية كبيرة تمتلك لاعبين مميزين نالوا شهرة عالمية كونهم يلعبون لأندية أوروبية كبيرة، مثل الكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار وغانا".

"منتخب مصر كانت يحقق نتائج لافتة ويقدم عروضا جميلة، وزاد إعجابي به لأنه تجاوز سريعا في بطولة أفريقيا كبوة إخفاقه قبلها بشهرين فقط في التأهل لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا".

"تابعت مباراة مصر والجزائر الفاصلة المؤهلة للمونديال والتي أقيمت في أم درمان وسبقتها ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الجزائرية والفرنسية، وكانت تلك أول مباراة أتابعها باهتمام لمنتخب بلادي، كان عمري وقتها 18 عاما، قبل أن يتم استدعائي للعب له وشاركت بعدها في مباراة واحدة في مونديال البرازيل 2014 أمام بلجيكا".

"أتذكر جيدا أنني كنت اسأل دوما: هل حقا منتخب مصر فاز بالبطولة بلاعبين محليين؟ كنت مبهورا حقا".

"في بطولة غانا أتذكر تحديدا أن منتخب مصر كان يقوده قائدا مميزا، أتذكر أنه كان يرتدي القميص رقم 17، نعم نعم، لقد تذكرت. أحمد حسن، إنه قائد بارع ورائع".

المحترفون المصريون

"علمت بصفقة انتقال محمد النني لأرسنال، وسائل الإعلام الانجليزية تحدثت كثيرا عنه. حتى الآن لم ألتقيه، ولكن هذا سيحدث قريبا، أشعر بالفخر بوجوده في ناد كبير بحجم ارسنال".

"أكون فخورا دوما بأي لاعب عربي محترف في إنجلترا أو أي من الدوريات العالمية الكبرى، مثل المصري الرائع محمد صلاح المحترف في روما الإيطالي، هو لاعب موهوب للغاية ويستحق مكانة أكبر".

"خلال وجودي هنا في إنجلترا سمعت من أبناء الجاليات العربية عن أحمد حسام "ميدو" وأنه كان يلعب هنا في توتنام".

أبو تريكة

في منتصف الحوار توقف محرز ووجه سؤالا إلي محمد أبو تريكة الذي كان يجلس أمامه على الطاولة وقال له: "انت لاعب كبير وتمتلك موهبة وصفوها لي بالساحرة. الكل في الجزائر يحبك، وعلمت أنك قدت ناديك الأهلي ومنتخب بلادك للعديد من البطولات الأفريقية والدولية وعندما سألتهم أين كان يحترف فوجئت بأنك لم تخض أي تجربة احترافية، كيف هذا؟"

ابتسم أبو تريكة وأجاب: " تلقيت الكثير من العروض، وكدت أن أسبقك للاحتراف في الدوري الإنجليزي، لكن أنا عاشق للنادي الأهلي ولم استطع يوما أن أغادره".

أكمل أبو تريكة "خضت فقط تجربة احترافية قصيرة على سبيل الإعارة في نادي بني ياس الإماراتي لكنني سعيد وفخور بما قدمته للنادي الأهلي ولمنتخب بلادي".

التتويج بجائزة لاعب العام

"لقد فوجئت بالأمر. كان من السهل عليْ أن اقتنع أنني أول لاعب عربي يفعلها، لكن كان من الصعب أن أصدق أنني أول أفريقي! كيف حدث هذا؟ وماذا عن ديدييه دروجبا ويايا توريه وغيرهم؟ نعم اختاروني لأكون الأفضل هذا العام لكن المؤكد أن هناك من هو أفضل مني".

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