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انقطاع المياه بشرق الإسكندرية بسبب أعمال إصلاح الهبوط الأرضى

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انقطاع المياه بشرق الإسكندرية بسبب أعمال إصلاح الهبوط الأرضى انقطاع المياه بشرق الإسكندرية بسبب أعمال إصلاح الهبوط الأرضى
أعلنت شركة مياه الإسكندرية، أنه تم تخفيف الأحمال بمحطة المعمورة ومحطة السيوف وسوف يتم انقطاع المياه أو ضعفها بمناطق شرق الإسكندرية.

وأشار بيان الشركة إلى أن انقطاع المياه حتى تتمكن شركة الصرف الصحى من إصلاح خط الصرف المكسور نتيجة هبوط بالأرض الواقع بشارع 30، ما سبب حدوث بعض الانقطاعات والضعف بمناطق أبو قير والمعمور المعمورة البلد والشاطئ وشارع جمال عبد الناصر.

وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، شكلت لجنة لإصلاح الهبوط الأرضى، بمنطقة العصافرة، حيث تلقى اللواء محمود نافع رئيس، بلاغا باستمرار هبوط الطريق بشارع 30 بمنطقة العصافرة وتم تشكيل غرفة عمليات بنفس مكان الهبوط بالاشتراك مع محافظة الإسكندرية وحى المنتزه ثان والجهاز التنفيذى للمشروعات وشركة المقاولون العرب.

وقام رئيس شركة الصرف الصحى بإعطاء تعليمات بإعلان الطوارئ والدفع بعدد 20 من سيارات الكسح وبعض المعدات الثقيلة حول مكان الهبوط وبعض المناطق المتوقع ارتفاع المياه وخروج مياه الصرف فيها.


>- بالصور.. إدارة الطرق بالإسكندرية تواصل إصلاح الهبوط الأرضى فى العصافرة
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