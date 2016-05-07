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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمستشفى الفيوم العام دون خسائر

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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمستشفى الفيوم العام دون خسائر الحماية المدنية تسيطر على حريق بمستشفى الفيوم العام دون خسائر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمستشفى الفيوم العام ولم يسفر عن أية إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمستشفى الفيوم العام، على الفور انتقلت للمكان سيارات الإطفاء، حيث تمت السيطرة على الحريق الذي شب بمخازن الطبى الملاصقة للمستشفى ومديرية الصحة، وامتدت النيران لبعض الأشجار والنخيل المجاور، كما طالت بعض المخلفات من الأخشاب، تم تحرير محضر وأحيل للنيابة العامة التى أمرت بندب خبراء المعمل الجنائى للمعاينة، وتحديد أسباب الحريق الذي لم يسفر عن أية خسائر أو إصابات بشرية وتولت التحقيق.


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مصر 365

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