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ليستر سيتي يحتفل بلقب بالدوري الإنجليزي بأغاني “بوتشيلي”

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ليستر سيتي يحتفل بلقب بالدوري الإنجليزي بأغاني “بوتشيلي” ليستر سيتي يحتفل بلقب بالدوري الإنجليزي بأغاني “بوتشيلي”

كلاوديو رانييرى أثناء الاحتفال

احتفلت جماهير ليستر سيتى بتتويج فريقها بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم هذا الموسم لأول مرة فى تاريخه قبل انطلاق المباراة المقامة حالياً بين الثعالب وضيفهم ايفرتون، فى الجولة الـ37 من عمر مسابقة “البريمير ليج”.

وامتلأت مدرجات “ووكرز ستديوم” قبل إنطلاق اللقاء الذى شهد حضور المدير الفنى الإيطالى المخضرم كلاوديو رانييرى برفقة المغنى الأوبرالى العريق أندريا بوتشيلى الذى أدى مقطعاً موسيقياً مرتدياً قميص ليستر وسط حالة استمتاع من جانب جماهير الثعالب التى رفعت أعلام الفريق الأزرق, علاوةً على لافتة عريضة مكتوب عليها ” ليستر .. البطل لموسم 2015 / 2016 “.

وعقب هذا اللقاء، سيقوم الجامايكى ويس مورجان كابتن ليستر بحمل كأس الدورى رفقة زملائه بالفريق.

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