رئيس الوزراء يوجه بعلاج ناظر محطة سمالوط على نفقة الدولة

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بعلاج ناظر محطة سمالوط أحمد فضل رفاعى –52 سنة – على نفقة الدولة بأحدث مراكز علاج الحروق بمصر.

وكلف رئيس الوزراء المستشار الطبى للمجلس باستقبال المصاب بمستشفى الحلمية العسكرى الذى تتوافر فيه أحدث نظم ووسائل علاج الحروق، ومتابعة حالته الطبية، وتقرر أن يتم نقل المصاب فورا إلى المستشفى بعربة إسعاف مجهزة تضم طاقما طبيا للإشراف على نقله.

وكان ناظر المحطة المصاب قد أنقذ قطار سمالوط المحمل بالسولار من الانفجار، بعد نشوب النيران فى إحدى عرباته.

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