محمد شبانة:قضية الصحفيين نقابية ولن نسمح بتسييسها ولسنا فى خصومة مع الرئيس

أكد محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة لم ولن يتفق على إضراب الصحف احتجاجا على اقتحام مقر النقابة، مضيفا أن من يربط قضية الصحفيين مع الداخلية بالدولة فهو مأجور.

وأضاف شبانة لـ"اليوم السابع"، أن الذى ينشر فى جريدة التايمز يؤكد أن هناك أصابع خفية تلعب فى هذه القضية، موضحا أن مجلس النقابة أكد أن القضية نقابية وأنهم لن يسمحوا بتسيس القضية.

وتابع شبانة: "لسنا فى خصومة مع الرئيس السيسى ولا مع النظام المصرى، نحن فى خصومة مع وزارة الداخلية نتيجة تصرف أحمق قامت به، كما أن المجلس لم يتخذ أى إجراءات تأديبية سوى للأعضاء الذين سجلوا لقناة الشرق الإخوانية، ورفضنا فرض عقوبات على جريدة الأهرام ردا على مخالفتها الرأى لنقابة الصحفيين".

وأوضح شبانة، أن هناك أمورا كثيرة فى هذه القضية تحتاج إلى توضيح، مشيرا إلى أنه لن يعلن عنها حتى الانتهاء من القضية، مشددا على تمسكهم بالحقوق فى الحفاظ على قيمة وكرامة النقابة التى أهينت.

ولفت شبانة، إلى أن من يحاول ترسيخ أن وزارة الداخلية كانت تنفذ القانون فهو يعلم من داخله أن ذلك غير صحيح، وأن الداخلية تصرفت بشكل أحمق فى هذا التصرف وأن ثورة الصحفيين حفاظا على كرامة نقابتهم لن تخمد إلا بقرارات رادعة ضد الداخلية.

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