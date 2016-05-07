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النائب أحمد بدوى: نقيب الصحفيين اقتنع بأن الحوار هو السبيل لحل الأزمة

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النائب أحمد بدوى: نقيب الصحفيين اقتنع بأن الحوار هو السبيل لحل الأزمة النائب أحمد بدوى: نقيب الصحفيين اقتنع بأن الحوار هو السبيل لحل الأزمة
قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه التقى اليوم، السبت، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، الذى اقتنع بدوره بأن الحوار هو السبيل لحل الأزمة العالقة بين النقابة ووزارة الداخلية.

وأضاف بدوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أكد خلال لقاءه نقيب الصحفيين يحيى قلاش اليوم أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، لافتاً إلى أن النقيب اقتنع بذلك، على أن يكون سبيل الحل عن طريق مجلس النواب.

وتابع بدوى، أن هناك توجه لإلغاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر عقدها يوم الثلاثاء، على أن يٌحال الأمر برمته لمجلس النواب،لحل الإشكالية من خلال لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان وعدد من أعضاء النواب بتدخل من الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لحل الأزمة العالقة من خلال الحوار.


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