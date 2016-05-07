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تعرف على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

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تعرف على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة تعرف على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

أرشيفية

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد قليل، مباراة الأهلي أمام وادي دجلة، في تمام الساعة الثامنة والنصف، في إطار مباريات الأسبوع 27 من الدوري العام.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفريق سلسلة انتصارات متتالية، آخرها الفوز على حرس الحدود بـ 4 أهداف نظيفة، يوم الأربعاء الماضي.

وجاء تشكيل الأهلي كالاتي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: صبري رحيل – أحمد حجازي – رامي ربيعه – أحمد فتحي.

الوسط: مؤمن زكريا – حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – رمضان صبحي.

الهجوم: ماليك إيفونا.

يذكر أن الفريقين تواجها من قبل في 7 مناسبات ، فاز الأهلي فى 5، وتعادلا فى مبارتين، آخرها مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، ولم يستطع وادي دجلة تحقيق الفوز فى أيه مباراة.

 

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