حبس عضو فرقة “أطفال الشوارع” 4 أيام بتهمة نشر فيديو مسيئ للدولة

أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم السبت، بحبس عضو فريق “أطفال شوارع” عز الدين خالد محمد، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالتحريض على التظاهر، ونشر مقاطع فيديو على الإنترنت بها ألفاظ نابية مسيئة لمؤسسات الدولة.

كانت صفحة فريق “أطفال شوارع”، أعلنت القبض على أحد أعضاء فريقها، عز الدين خالد، من منزله فجر اليوم السبت، وأنه تم اصطحابه إلى مقر نيابة مصر الجديدة للتحقيق معه.

ويقدم عز مع عدد من أصدقائه مقاطع فيديو ساخرة عن الأوضاع العامة في مصر والمشكلات اليومية، حيث يتم نشرها على صفحة “أطفال الشوارع”على “فيس بوك”، آخرها فيديو بعنوان “السيسي رئيس”.