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العجاتي: رئيس الوزراء يلقي بيانا أمام مجلس النواب حول تمديد الطواريء بسيناء

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العجاتي: رئيس الوزراء يلقي بيانا أمام مجلس النواب حول تمديد الطواريء بسيناء العجاتي: رئيس الوزراء يلقي بيانا أمام مجلس النواب حول تمديد الطواريء بسيناء

المستشار مجدي العجاتي

صرح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن أرسلت مشروعي قانوني الشباب والرياضة إلى مجلس النواب، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهما.

وقال العجاتي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أخطر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن تمديد حالة الطوارئ في بعض المناطق بسيناء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وفقا للدستور، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيلقي بيانا أمام المجلس عن مبررات وأسباب تمديد حالة الطواريء هناك.

وأضاف أن بيان رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد سيكون الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، وفقا للتنسيق بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم إحالة بيان رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة فور تشكيلها وفقا للائحة لتتولى دراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس متضمنا رأيها في مدى توافر الدواعي التي أدت لصدور القرار.

وحول اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والسعودية، أكد العجاتي أن الحكومة لم ترسلها حتى الآن إلى مجلس النواب، وعن تشريعات الإعلام، نوه العجاتي إلى أن الحكومة راعت في مشروع القانون عدم المساس بالحقوق والحريات التي اكتسبها الصحفيون في القوانين السابقة، وإن مشروع القانون يستهدف رفع سقف الحريات إلى أكبر مدى.

وبشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، أكد العجاتي أنه تم الانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه عليه في اجتماع قادم.

أ ش أ

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