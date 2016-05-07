تامر أمين متهكمًا على وزير التربية التعليم: أرشحه لجائزة نوبل “للعكننة”

قال الإعلامي تامر أمين، اليوم السبت، إن الفساد في وزارة التربية والتعليم لا يزال مستمرا، بالإضافة إلي الإهمال غير المبرر من الوزارة، مشيرًا إلى أن سقوط عارضة حديدية علي أحد التلاميذ أدت إلي وفاته علي الفور، أبرز تلك المشاهد.

وأوضح أمين ،خلال برنامج”الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن تلك الحالة قضاء وقدر، مؤكدًا أن هناك قصورا في اعمال الصيانة، مضيفاً إن مشكلة المعلمين المغتربين لم تنته وأيضا مشكلة المناهج لم تنته.

وأضاف أمين، أن وزير التربية والتعليم الحالي، الدكتور الهلالي الشربيني، ليس أهل بهذه الوظيفة، قائلًا : “ارشحه لجائزة نوبل للعكننة”.