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وصفه سحريه ستمكنكم من التخلص من كافة السموم بالجسم وأيضا الدهون والماء الزائد بثلاث أيام فقط

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وصفه سحريه ستمكنكم من التخلص من كافة السموم بالجسم وأيضا الدهون والماء الزائد بثلاث أيام فقط وصفه سحريه ستمكنكم من التخلص من كافة السموم بالجسم وأيضا الدهون والماء الزائد بثلاث أيام فقط

أصبح الكثير منا معتاد على بعض العادات الغير صحيه والغير سليمه بالمره فى الطعام وخاصة الأعتياد على تناول الاطعمه السريعه بشكل يومى او بشكل مبالغ فيه فيعمل ذلك على تفاقم السموم داخل جسم الأنسان وبالطبع زيادة نسبة بالجسم وتمركزها باماكن محدده داخل الجسم مما يصعب من عملية إزالتها فيما بعد , لذا أتينا لحضراتكم اليوم بنظام محدد يتم اتباعه لمدة ثلاث أيام فقط من شأنه ان ينظف الجسم بالكامل من اى سموم توجد به ويزيل ايضا الماء الزائد بالجسم والدهون المتراكمه .

أولا يجب ان تتوقفو عن تناول منتجات الالبان قبل البدء بذلم النظام وتناول اى ملين طبيعى حتى تصبح المعده نظيفه قبل البدء بعمل ذلك النظام , أولا قبل الافطار بنصف ساعه قومو بتناول كوب من عصير الليمون مكون من عصير ليمونتنين على كوب من الماء ثم مع الافطار تناولو كوب كامل من عصير الكريب فروت ” الليمون الهندى ” أو عصير الأناناس ثم فى الفتره بين الافطار والغذاء قومو بتناول كوب من عصير الجزر ومع الغذاء قومو بتناول اى عصير يحتوى على البوتاسيوم , بعد ذلك قومو بتناول كوب من الزهورات قبل العشاء وقبل النوم يمكنكم تناول 350 مللى من عصير التوت البرى كررو ذلك لمدة ثلاثة ايام وستحصلون على نتيجه مذهله.

 

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