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مشروب طبيعي للتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم خلال ثوانى

  • الصحة
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مشروب طبيعي للتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم خلال ثوانى مشروب طبيعي للتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم خلال ثوانى

مشكلة عسر الهضم والانتفاخ  التى أصبحت تلازم كل الاعمار حتى الاطفال والشباب وذلك بسبب انعدام المعرفه فى كيفية التغذيه السليمة فالجميع اصبح يبحث عن الطعام الذى يحبه ويفضله ولا يعرف اى شئ عن اساسيات التغذيه السليمه وهذا هو اكبر اسباب حدوث الانتفاخات وعسر الهضم باستمار لدى الكثير من الاشخاص .

لكن ما هو الحل هل العقاقير الطبيه ستلازمنا مدى الحياه قبل وبعد تناول الطعام ؟! بالطبع هذا امر مستحيل لان العقاقير والادويه الطبيه تريحك لفترات ولكن لا يجب ابداً الاعتماد عليها لفترات طويلة فيجب الانتظام فى تناول الطعام .

واليوم انتقينا لكم بعد الكثير من البحث حول هذا الامر مشروب طبيعي يخلصك من الانتفاخات وعسر الهضم ويجعلك تشعر بالراحه دوما مهما تناولت .

المكونات :

ملعقة من النعناع.
ملعقة من الكاموميل.
ملعقة من البردقوش.
لتر ماء.

الطريقه :

لاعداد المشروب قومي بغلي لتر من الماء في إناء، ثم اضيفي المكونات الأخرى واتركيها تتفاعل مع الماء المغلي لمدة 10 دقائق، ثم ارفعيها عن النار وقومي بتصفيتها، بعد ذلك اتركى المشروب حتى يبرد، يمكنك تناول هذا المشروب مرتين في اليوم او مره واحده .

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