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غدًا… حلقة نقاشية عن المرأة والمشروعات الصغيرة بالوادي الجديد‎

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غدًا… حلقة نقاشية عن المرأة والمشروعات الصغيرة بالوادي الجديد‎ غدًا… حلقة نقاشية عن المرأة والمشروعات الصغيرة بالوادي الجديد‎

صلاح حسان مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد

ينظم فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، غدًا الأحد، حلقة نقاشية عن دورة المرأة في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز الداخلة.

وقال صلاح حسان مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إن الحلقة ستعقد بقرية الشيخ والي بمركز الداخلة، بحضور قيادات العمل النسائي بالقرية ولفيف من أبناء القرية وشبابها وسيداتها.

وأشار حسان إلى أن الحلقة تبرز دور المرأة في تنمية المشروعات الصغيرة، واستغلالها لخامات البيئة المحلية في هذه المشروعات، كما تهدف الحلقة إلى تمكين المرأة ،وصقلها بالمهارات التي تجذبها، لتبني مثل هذه المشروعات، بهدف دخل زيارة الأسرة، وعرض منتجاتها في معارض خاصة بالأسر المنتجة.

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