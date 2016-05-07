وكالة: غارات التحالف تقتل 48 من مسلحي داعش في سوريا

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية نقلا عن الجيش التركي إن غارات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا قتلت 48 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية يوم السبت.

وأضافت الوكالة أن طائرات من طراز إف-16 وإيه-10 قتلت 44 من أفراد التنظيم وأصابت آخرين في بلدات حرجلة ودلحة وبراغيدة وحوار كلس.

وتابعت الوكالة أن أربعة أفراد آخرين من التنظيم المتشدد قتلوا في غارات منفصلة في منطقة قره كوبري. ودمرت الغارات مواقع للمدفعية وثكنات.

وبحسب رويترز نقلت وكالة الأناضول عن مصادر بالأمن القومي قولها إن هذه الغارات جاءت ردا على هجمات تنظيم الدولة الإسلامية المتكررة على قوات المعارضة بشمال سوريا.

وتعرضت بلدة كلس التركية الواقعة على الجانب المقابل من الحدود لأراض تسيطر عليها الدولة الإسلامية في سوريا لهجمات صاروخية متكررة في الأسابيع القليلة الماضية.

ويرد الجيش التركي عادة بالقصف المدفعي عبر الحدود لمناطق بشمال سوريا لكن مسؤولين قالوا إن من الصعب إصابة أهداف متحركة لتنظيم الدولة الإسلامية بالمدافع. وقال مسؤولون أتراك إنهم يحتاجون إلى مزيد من المساعدة من الحلفاء الغربيين في الدفاع عن الحدود.

وقالت الأناضول إن نحو 20 شخصا قتلوا وأصيب نحو 70 آخرين في الهجمات الصاروخية على كلس حتى الآن.