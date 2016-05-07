أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

زوجة تحرم زوجها من رجولته لادمانه على عادة حقيرة جدا

Google+ Print
زوجة تحرم زوجها من رجولته لادمانه على عادة حقيرة جدا زوجة تحرم زوجها من رجولته لادمانه على عادة حقيرة جدا

بعد 40 سنة، خرجت الزوجة عن شعورها وتعدت على زوجها بالضرب فى منطقة حساسة مسببة له عاهة مستديمة، حرمته من قدرته الجنسية إلى الأبد.

جاء تصرف الزوجة انتقاما من زوجها، بعد أن أقام علاقة غير مشروعة مع صديقة ابنتهما مستغلا أمواله، ما تسبب فى إحراجها نتيجة قبولها العيش مع رجل لا يحترمها ويدمن ممارسة الرذيلة خاصة مع القاصرات.


الزوجة قالت لرجال المباحث ردا على المحضر الذي حرره لها زوجها بقسم شرطة إمبابة: خرجت عن شعوري بعد فشلي في الحصول على الطلاق، فقد حرمني منذ 6 سنوات من حقي في مغادرة سجنه، وحاول تعطيل دعوى الطلاق التي أقمتها أمام محكمة الأسرة، ومؤخرا ضربته بشكل مبرح بعد أن دخل المنزل وهو في حالة "سكر"، وأصبته فى منطقة حساسة جعلته يلازم المستشفى عدة أيام ويصاب بعاهة مستديمة.

وتابعت الزوجة: أنجبت منه 3 أبناء كان أسوء قدوة لهم جعلهم يدركون أن الحياة بلا قيود فيمكن أن يخالفوا الدين ويعربدوا مثله، وأخيرا جعل ابنته التي تبلغ من العمر 18 عاما تتوسط عند صديقتها لتقع في شباكه، وبالفعل أقنعتها وخرجت معه وهاجمتني والدة الفتاة بأبشع الألفاظ واتهمتني وابنتي بسوء الأخلاق. وبإحالة المتهمة إلى النيابة اعترفت بجريمتها، فأمرت بحبسها 15 يوما قبل إخلاء سبيلها بكفالة على ذمة القضية، وهي الآن تناضل للحصول على الخلع أمام محكمة الأسرة بعد فشلها في الحصول على الطلاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية

هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير

هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير

لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟

لماذا ينصح باستخدام الكريمات للمسنين بصفة خاصة؟

بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟

بالرغم من أن المياه شفافة.. فلماذا إذن لون البحر أزرق؟